The Walking Dead | Quando personagens morrem, elenco faz ‘jantar da morte’

Atores e suas tradiçoes… Na série ‘The Walking Dead‘, ninguém nunca está a salvo de morrer nas maos dos zumbis. É por isso que o elenco do programa, desde a 1ª temporada, oferece um ‘jantar da morte‘ a todos os colegas que tiverem seus personagens mortos – dessa forma, se despedem de maneira digna do azarado da vez. “Quando um grande número de atores se juntava em um restaurante, sempre alguém se aproximava e perguntava: ‘Quem morreu?‘”, contou o ator Scott Wilson, que interpreta Hershel na série. Como o seriado ficou muito popular, foi melhor procurar locais mais reservados para os tais jantares, para que ninguém desconfiasse. ‘The Walking Dead‘ chegou à 8ª temporada com o episódio exibido neste domingo. Informaçoes do Notícias da TV.

