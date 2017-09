‘Queer Lisboa 2017’ faz spot em homenagem ao cinema mundial

Mais um festival de cinema em Lisboa. Dessa vez, o Queer Lisboa 2017/Festival Internacional de Cinema Queer (filmes de temática LGBT) – de 15 a 23 de setembro. Há 7 anos que a agência Fuel Lisboa faz uma parceria com o Queer, sempre apresentando spots que já se tornaram verdadeiros clássicos na divulgaçao do festival. Este ano, resolveram homenagear uma das grandes cenas do cinema mundial. Qual é? Surprise, surprise… A seguir, a ficha técnica dos ‘padrinhos’. Pronto, contei. Direçao de criaçao – Marcelo Lourenço e Pedro Bexiga; Produçao – Pedro Silva; Produtora – Krypton; Direçao – Fred Oliveira; DOP – Sergio Gallardo; Ediçao – Zé Barreiros; Som – Digital Mix; Aprovado por Joao Ferreira / Cristian Rodrigues.

