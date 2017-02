Quem toca o Blue Bus, redaçao, colunistas, correspondentes e fellows

Alem da Débora Schach, do Leo Maia e do Julio Hungria, estao agora quase todos na lista Editores do Blue Bus no Twitter. Anota também o Luiz Marinho, a Patricia Marinho, o Marcelo Coutinho e a Tania Savaget, special editors – e os correspondentes – a Yami Trequesser – em Londres, a Marise Araujo – em Lisboa, o Daniel Oiticica – em Buenos Aires, o Gabriel Toueg – em Santiago, e o Mauricio Machado – em Sao Paulo. Alem dos Blue Bus Fellows, que sao colaboradores eventuais, como a Bia Granja, o Bob Wollheim, a Melina Cesar, o Rui Piranda e o Mario Lobo, por exemplo.

