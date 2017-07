Quer saber como você vai ser no futuro? Esse site mostra seu rosto em 2034

Tem curiosidade para saber qual será sua aparência no futuro? A operadora de telefonia celular Orange dá uma maozinha. Como parte da sua campanha ‘Future Self’, a empresa lançou um site onde você faz o upload de uma foto sua ou usa a webcam para tirar uma foto na hora. Depois de escanear seu rosto e confirmar sexo, cor dos olhos e tom da pele, ele cria uma imagem em 3D que supostamente representa você daqui a 19 anos, em 2034. Experimente aqui. E cuidado porque o resultado pode assustar :-) Dá até para fazer perguntas para o seu eu do futuro, mas nao espere respostas muito objetivas – ele prefere sair pela tangente e falar algo bem genérico, é claro. A iniciativa marca os 20 anos da Orange e foi ideia da Publicis Counseil e da Jam3. Saiu no AdFreak.

oldbutgold | Essa é de outubro de 2014, resgatada com o botao Randomize

publicidade publicidade