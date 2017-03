Quer uma pizza? Aperte o botao do seu tênis – ideia da Pizza Hut

“Veio mesmo a calhar”, como se diz por aqui, esta nova maneira de pedir uma pizza. A Pizza Hut acaba de criar um tênis, os Pie Tops, com um botao – basta um clique para que a pizza com o sabor pré-definido chegue até o consumidor. No vídeo de lançamento, o jogador da NBA Grant Hill. No outro vídeo, a mecânica deste tênis que só falta falar. A campanha é da Droga5.

