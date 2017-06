Querem um fotógrafo para o casamento, pagam com ‘exposiçao’ e ‘gratidao eterna’

A velha ‘ladainha’ do “nao posso pagar, mas você vai ganhar exposiçao e incrementar seu portfólio” é uma sina que persegue vários profissionais da comunicaçao. Além de redatores, ilustradores e designers, por exemplo, quem também sofre com isso sao os fotógrafos. No Reddit circula uma proposta indecente feita por um casal de noivos em busca de um fotógrafo para seu casamento. Como pagamento, oferecem a incrível oportunidade de você dizer que já fotografou um casamento na vida, prova digital e impressa para colocar no seu portfólio, uma lista de potenciais 300 clientes – leia-se: os convidados da festa –, “nossa eterna gratidao e amor por ter feito esse serviço para nós”, além de comida e reembolso da gasolina. O mais impressionante é que eles também fazem várias exigências, como modelos de câmera e lentes preferidos, o que mostra que nao sao amadores no assunto. E, claro, ainda querem analisar seu portfólio (!). Pra completar, o anúncio termina com a seguinte constataçao – “estamos ansiosos pelos emails dos fotógrafos profissionais nos dizendo o quao estúpido isso é, quando na realidade estamos oferecendo a indivíduos talentosos uma chance de deixar uma marca no mundo competitivo mas extremamente recompensador da fotografia de casamento”. Via PetaPixel.

