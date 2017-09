‘Querida Apple’ | Clientes satisfeitos agradecem a marca em novo comercial

Como você já deve saber, a Apple anunciou nesta 3ª feira (12) produtos novos como o iPhone 8 e o iPhone X. Entre os seus novos comerciais, porém, talvez o que mais tenha se destacado foi o do Apple Watch, o relógio da marca, que também ganhou um upgrade significativo. No vídeo, diversos clientes satisfeitos, de diferentes partes do mundo, sao mostrados lendo suas próprias cartas para a Apple, agradecendo à marca pelo produto que, segundo eles, tornou suas vidas mais saudáveis. Há até mesmo um bailarino brasileiro, Giovanni, que dá o seu depoimento sobre como o Apple Watch mudou sua vida. Veja abaixo também um outro comercial do relógio, assim como os vídeos promocionais dos iPhones 8 e X. Via AdFreak.

