Reclamaçoes sobre TV por assinatura diminuíram – mas será q o serviço melhorou?

Levantamento da central de atendimento ao público da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicaçoes) mostra que, em 2016, houve queda no número de reclamaçoes dos consumidores de telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura. Ao todo, foram registradas cerca de 3,9 milhoes de reclamaçoes sobre esses serviços – uma reduçao de 4%, ou 176,5 mil queixas, em relaçao a 2015. Especificamente em relaçao à TV por assinatura, a diminuiçao foi de 12,5%, somando 511 mil reclamaçoes. As queixas, no entanto, continuam as mesmas – cobranças indevidas, queda de qualidade e dificuldade na hora de cancelar o serviço. Será que, afinal de contas, a TV paga melhorou em algum quesito ou muitos consumidores simplesmente desistiram de reclamar? Via R7.

