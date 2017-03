‘Reclame Aqui’ faz shows em frente às empresas q deixam clientes esperando horas ao telefone

Hoje, no Dia do Consumidor, as empresas que fazem seus clientes esperarem por horas ao telefone vao receber uma “homenagem” tao insuportável quanto a que eles impoem aos seus consumidores – 5.000 watts de potência batendo em suas portas. Será a 1ª ediçao do ‘On Hold Music Festival’, promovido pelo site Reclame Aqui. Concebido em parceria com a Grey Brasil, o festival de música traz em seu line-up as bandas ‘Far From Alaska’, ‘Supercombo’ e ‘Medulla’, que prepararam setlists especiais para o evento. Serao 3 palcos em diferentes lugares de Sao Paulo – zona oeste, regiao da Paulista e Pinheiros –, com transmissao ao vivo pelo Facebook. A iniciativa tem como base um levantamento do Reclame Aqui que mostra que o brasileiro perde em média 30 minutos em serviços de teleatendimento das empresas.

Atualizaçao às 9:30 – O 1º show, com a banda Far From Alaska, começa agora às 9:30, na Rua Mergenthaler, 592, Vila Leopoldina – em frente aos Correios. Sem previsao de duraçao.

