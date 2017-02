‘Reclame’, do Multishow, volta no dia 02 de março com nova apresentadora

Os bastidores e as curiosidades do mercado publicitário estao de volta na nova temporada do ‘Reclame’, com estreia marcada para o dia 02 de março, às 17:00, no Multishow. A paulista Crisla Ikeda (foto abaixo) é a nova apresentadora do programa, que conta com 44 episódios em sua 11ª temporada. A atraçao retorna com reportagens das premiaçoes mais importantes do mercado, como o Cannes Lions. O quadro ‘Publicidade do Meu País’, que traz pessoas do mundo inteiro falando sobre a principal característica da publicidade do país onde moram, agora terá também a ‘Publicidade do Meu Estado’, com personagens de várias partes do Brasil. Já a coluna ‘Na Gringa’ fala das movimentaçoes mercadológicas na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. No 1º episódio, Crisla mostra um balanço dos comerciais veiculados durante o intervalo da final do Super Bowl. Nesta temporada, o programa também traz o ‘Quiz Reclame’, quadro no qual publicitários revelam suas preferências culturais, times de futebol, etc.

