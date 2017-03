Record, SBT e RedeTV! querem cobrar das operadoras o mesmo q HBO e Telecine

Desde a meia-noite de ontem, dia 30, as operadoras Net, Sky, Claro e Oi nao exibem mais os sinais da Record, do SBT e da RedeTV! na Grande Sao Paulo nem no Distrito Federal. Em Sao Paulo, o corte afetou cerca de 7 milhoes de assinantes, que ficaram sem acesso as 3 emissoras. Com o fim da TV analógica, elas podem cobrar por seus sinais na TV paga, o que acabou gerando um impasse. Segundo o Notícias da TV, o valor que os 3 canais – que juntos formam a ‘Simba’ – estao pedindo por seus sinais na TV paga é o mesmo que as operadoras pagam para programadoras de pacotes de séries e filmes premium, com superproduçoes de alto apelo ao assinante, como os canais HBO e Telecine. Essa semana, a Simba enviou proposta comercial às operadoras pedindo R$ 15 pelo conteúdo das 3 emissoras. A diferença é que os pacotes da HBO e Telecine sao vendidos à la carte, e o assinante paga até R$ 40 mensais por eles. O custo de programaçao desses canais para as programadoras é da ordem de R$ 15 mensais. Ao lado do futebol, eles sao considerados o produto mais nobre da TV por assinatura. Além dos canais lineares (9 da HBO e 6 do Telecine), oferecem centenas de títulos de filmes e séries on demand. Ainda segundo o site, das grandes operadoras, apenas a Vivo está negociando com a Simba. A Net e a Claro têm mantido conversas, mas sao contra o pagamento, e a Sky se recusa a negociar. Leia na íntegra aqui.

