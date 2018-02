O recorde de Rihanna no YouTube prestes a ser quebrado – pela Galinha Pintadinha

Fenômeno entre os pequenos, a Galinha Pintadinha consolidou-se como o 2º canal musical com maior número de visualizaçoes no YouTube em todo o mundo, à frente de nomes como Taylor Swift, Justin Bieber e Katy Perry. A Galinha também está prestes a superar a marca do canal da cantora Rihanna, até entao a celebridade musical com maior número de views na plataforma. Somando 28 clipes musicais com mais de 100 milhoes de acessos, a personagem brasileira pode alcançar a mesma quantidade de visualizaçoes da artista pop assim que o vídeo do “Coelhinho da Páscoa” (hoje com mais de 99,6 milhoes de views) tornar-se o 29º nessa lista – e falta pouco para o dia 1º de abril, quando será comemorado o Domingo de Páscoa em 2018. Hits do canal infantil, como “Pintinho Amarelinho”, “A Baratinha”, “Parabéns da Galinha Pintadinha” e “Mariana” já superaram alguns dos clipes mais famosos da compositora da Ilha de Barbados, como “Diamonds“, “Work“, “We Found Love” e “What’s My Name“. Nas redes sociais, os fãs das duas já estao agitados com essa inusitada disputa de popularidade. ;-)

