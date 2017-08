Reddit fica mais parecido com Facebook após investimento milionário

O Reddit passou por um redesign para ficar mais moderno após receber uma injeçao de USD 200 milhoes, e tem como meta agora conquistar toda a internet. O site, que agrega notícias e discussoes, vale USD 1,8 bilhao depois de receber fundos de diversas firmas de investimento, entre as quais a Andreessen Horowitz e a Sequoia Capital. Aparentemente, o novo visual do Reddit lembra o feed de notícias do Facebook. O movimento é arriscado, uma vez que o design original do site pouco mudou desde 2005, quando foi lançado – aliás, essa é apontada como uma das razoes pelas quais ele mantém um público tao fiel. É esperar para ver. Notícia do Gizmodo.

