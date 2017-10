Rede Globo mudará marketing e comercial – aposenta atuais diretores

Anco Saraiva e Marcelo Assumpçao, que comandam as áreas de marketing e comercial da Globo, respectivamente, vao se aposentar. Saraiva, diretor da Central Globo de Marketing, deixará a emissora em 2015 e será substituído por Ricardo Esturaro, que atualmente responde pelo cargo de diretor de planejamento de marketing. Roberto Schmidt, diretor de marketing, foi promovido e passará a ocupar a funçao de Esturaro. Marcelo Duarte, diretor de desenvolvimento comercial da Globo, irá ocupar o cargo de Assumpçao, diretor geral de comercializaçao, também no início do ano que vem. Carlos Henrique Nascimento, diretor nacional da área comercial, ficará no lugar de Duarte. Com ccsp.

