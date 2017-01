Reforço na DM9 | Agência anuncia contrataçao de 2 novos criativos

A DM9DDB anuncia a contrataçao dos criativos Fábio Rodrigues e Andre Almeida, que farao parte da equipe do VP de Criaçao Aricio Fortes. O diretor de arte Fábio chega para trabalhar no grupo de contas de Johnson & Johnson e fará dupla com o redator Samir Mesquita. Já o redator André fará dupla com o diretor de arte Bruno Trad no grupo de BRF. Fábio Rodrigues já passou por agências como Publicis, DPZ&T, Y&R e Talent, atendendo clientes como Ipiranga, Banco Santander, Alpargatas, Femsa e Vivo. André Almeida teve experiências nas agências Wieden + Kennedy, AlmapBBDO, JWT, Santa Clara e Y&R, onde atendeu clientes como Lacta, BIS, Nike, Volkswagen, Del Valle e Boticário. Antes de entrar na DM9, trabalhava na startup de curadoria musical 1979. | Foto: da esquerda para a direita, Fábio Rodrigues e André Almeida. Crédito: Kauê Uema.

publicidade publicidade