Relançamento do Bubbaloo Banana tem campanha assinada pela F/Nazca

O Bubbaloo Banana está de volta ao mercado. A 1ª fase da campanha de relançamento, focada no público adulto, explora o sentimento de saudosismo em relaçao ao produto. Nela, um suposto presidente assume o fictício “Grupo Bubbaloo” e brinca com a ideia de voltar a fabricar o sabor. Além de um site e um filme para internet, uma série de programetes protagonizados pelo personagem – “A Voz Da Razao” – dao dicas de autoajuda para a humanidade. A 2ª fase da campanha é focada no público jovem, que conhece a marca, mas nao o famoso sabor banana. A campanha digital é composta por filmes, gifs e posts. A criaçao é da F/Nazca Saatchi & Saatchi.

