Repórter russo leva soco no rosto ao vivo; veja o vídeo

Um repórter russo levou um forte soco no rosto durante uma transmissao ao vivo na quarta-feira (2), desferido por um homem que estava bêbado, durante as comemoraçoes do Dia Nacional dos Para-quedistas russos. O jornalista Nikita Razvozzhayev, do canal NTV, falava ao vivo do Parque Gorky, em Moscou, quando um homem embriagado se aproximou e começou a falar palavras de ordem como “este é o nosso país! Nós vamos conquistar a Ucrânia!“, atrapalhando o repórter. Em seguida, o homem desferiu um soco nele. A transmissao logo foi cortada para o estúdio, onde a âncora disse que houve um “problema” e afirmou esperar que seu colega estivesse bem. Notícia do The Telegraph.

