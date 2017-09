República Tcheca é considerada o país menos saudável do mundo

A República Tcheca é o país menos saudável do mundo, de acordo com um levantamento feito por uma organizaçao britânica, usando dados da Organizaçao Mundial da Saúde. Os critérios usados para o levantamento foram o consumo de tabaco, consumo de álcool e obesidade. E nao deu outra – em média, cada tcheco consome 13,7 litros de álcool por ano, e o país ainda é o 11º do mundo no consumo de tabaco, com 29% da sua populaçao sendo considerada obesa. Mas eles nao estao sozinhos, uma vez que o top 10 da lista foi quase dominado pelo leste europeu – em seguida vieram Rússia, Eslovênia, Belarus, Eslováquia, Hungria, Croácia e Polônia, com Luxemburgo e Estados Unidos completando a lista. E o país mais saudável? Esse posto coube ao Afeganistao. Notícia do The Independent.

