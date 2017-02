Requentando? Coca-Cola pode veicular comerciais antigos no Super Bowl

Nao seria a 1ª vez, mas o Ad Age chama de “oportunidade perdida” caso a Coca-Cola decida de fato veicular um comercial antigo no próximo Super Bowl, que acontece neste domingo, dia 05 de fevereiro. Os intervalos do jogo – a partida final do campeonato de futebol americano da NFL – sao um daqueles raros momentos em que as pessoas de fato fazem questao de assistir aos comerciais. É o maior palco da publicidade mundial, em que a veiculaçao de 1 comercial de 30 segundos está cotada em cerca de USD 5 milhoes. A informaçao, no entanto, nao é oficial – fontes afirmam que a Coca-Cola veiculará 2 comerciais de 30 segundos previamente exibidos, 1 para a Coca e outro para Sprite. Uma porta-voz da empresa só confirmou que o anunciante comprou espaço para veicular 2 comerciais de 30 segundos. A Coca-Cola tem fama de lançar comerciais históricos no Super Bowl – é responsável por 3 dos 20 top comerciais do Super Bowl de todos os tempos, segundo ranking do Ad Age publicado no ano passado. A publicaçao nao sabe o que pode ter levado à decisao de ‘requentar’ comerciais, mas sugere que os executivos da Coca-Cola simplesmente nao teriam gostado de nenhuma nova ideia apresentada pelas agências da marca. Em 2013 a Coca já veiculou um comercial antigo no Super Bowl – um filme que havia circulado principalmente na internet no ano interior, na América Latina, criaçao da Y&R da Argentina. Mas mesmo naquela ocasiao a marca também veiculou um comercial novo, criado especialmente para o evento.

