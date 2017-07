Resposta da empresa a consumidora raivosa no Fb fez as vendas aumentarem (!)

Quando uma cliente da Liberty Bottle Works recorreu ao Facebook para reclamar da companhia – dizendo basicamente que seu atendimento é demorado e que nao cumpre prazos – o co-fundador e COO da empresa, Ryan Clark, entrou em cena. Disse que geralmente nao entra em discussoes via Facebook mas que essa merecia uma resposta especial. Em resumo, ele afirmou que seus funcionários nao trabalham aos fins de semana, porque também eles – e nao só os clientes – têm o direito de passar algum tempo com a família, se preparando para as festas de fim de ano. “Sinto muito que você esteja chateada e devolverei seu dinheiro com prazer, mas eu nao sinto muito que nossos funcionários estivessem aproveitando seu tempo livre. Esse direito nao é exclusividade sua. Se você gostaria de discutir isso, pode ligar para o meu celular. Mas se eu nao responder imediatamente, entenda que eu posso estar jantando com minha esposa e meus filhos”. Segundo o Brand Flakes for Breakfast, depois dessa defesa dos direitos de sua equipe, a empresa viu o número de pedidos dar um salto e está até com dificuldades de atender a demanda :-) Vale a pena ler o post na íntegra, logo abaixo.

publicidade publicidade