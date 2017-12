Retrospectiva | O top 10 do Twitter no Brasil e os tuites mais retuitados em 2017

O Twitter divulga nesta 3ª feira os assuntos que tiveram destaque na plataforma, no Brasil e no mundo, em 2017. Entre os temas mais relevantes no país neste ano estao o Rock in Rio, a Lava Jato e tópicos relacionados ao mundo do futebol, como a transferência de Neymar para o PSG, em julho. No universo da música, que é o assunto mais falado no Twitter globalmente e no Brasil, tiveram destaque, além do Rock in Rio, premiaçoes como o Billboard Music Awards (#bbmas) e o Meus Prêmios Nick (#mpn), versao brasileira do prêmio infantil Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Entre os artistas, destaque para Camila Cabello e Pabllo Vittar. Além disso, programas de TV como o reality show brasileiro #BBB17 e a série americana Game of Thrones se destacaram no país. Abaixo a lista dos 10 assuntos mais relevantes no Twitter no Brasil em 2017:

#RockinRio

#LavaJato

#neymarjr

#libertadores2017

#bbmas

#mpn

#CamilaCabello

#PablloVittar

#BBB17

#GameofThrones

Globalmente, o Twitter divulgou os tuites mais retuitados na plataforma durante o ano. O tuite do adolescente norte-americano Carter Wilkerson‏ pedindo retuites para ganhar 1 ano de nuggets da rede de fast-food Wendy’s foi o mais retuitado em 2017. Em 2º lugar está um tuite de Barack Obama que traz uma foto e uma mensagem contra o preconceito, seguido por um tuite do Conselho da Universidade Estadual da Pensilvânia que fez uma campanha para ajudar as vítimas de uma inundaçao em Houston, no Texas, causada pela tempestade tropical Harvey. A universidade se comprometeu a doar USD 0,15 para cada retuite. Confira abaixo a lista com os 10 tuites mais retuitados globalmente na plataforma em 2017:

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

With the current devastation in Houston, we are pledging $0.15 for every RT this gets! Please forward this along to help out those in need! pic.twitter.com/lodyOBE0eG — Penn State IFC (@PennStateIFC) 30 de agosto de 2017

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de maio de 2017

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I’m asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS44) 11 de janeiro de 2017

U bum @StephenCurry30 already said he ain’t going! So therefore ain’t no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23 de setembro de 2017

It’s been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS44) 20 de janeiro de 2017

Leo and I are donating 6 lbs of dog food to Houston for every retweet this gets!!!! RT RT RT RT!! pic.twitter.com/bcTT905knP — Sam (@SamMartin_6) 31 de agosto de 2017

suicide hotline 1-800-273-8255 1 person ends their life every 40 seconds will u take the time to retweet this & possibly save one of them? — seth joesph (@sethjoesph) 28 de agosto de 2017

