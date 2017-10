‘Ringue rosa’ | Agência inova e usa boxe contra o câncer de mama

A agência de publicidade Havas Chicago inovou na campanha contra o câncer de mama, transformando o combate à doença numa luta de verdade. Para isso, instalou no seu lobby um ringue de boxe, no qual seus convidados e funcionários podem desferir golpes em sacos de pancadas – cada soco se transforma numa doaçao de 25 centavos de dólar para a organizaçao The Pink Agenda, que ajuda na prevençao desse tipo de câncer. Os golpes sao contados por monitores de vídeo instalados nas paredes. O tema do boxe foi escolhido nao apenas por representar a luta contra a doença, mas também para “acabar com a passividade rosa” das campanhas sobre o câncer de mama. Nota do AdFreak.

