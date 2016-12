Rio 2016 | Pela 1ª vez, atletas refugiados poderao competir nas Olimpíadas

A notícia está no Quartz – “atletas que fugiram de seu país de origem mas ainda precisam conseguir cidadania em outro lugar antes eram impedidos de competir nas Olimpíadas. Mas nao no ano que vem”. O presidente do Comitê Olimpíco Internacional (COI) anunciou que, nas Olimpíadas do Rio em 2016, atletas refugiados, pela 1ª vez, poderao competir – “Sem uma equipe nacional para a qual pertencer, sem uma bandeira atrás da qual marchar, sem um hino nacional para ser executado, esses atletas refugiados serao bem-vindos aos Jogos Olímpicos com a bandeira olímpica e o hino olímpico”, declarou Thomas Bach à Assembléia Geral da ONU. O COI criou um fundo de USD 2 milhoes para “trazer esperança através do esporte para os refugiados” e pede que os países membros do comitê ajudem a identificar atletas de alto nível que possam competir nos jogos – eles serao hospedados na Vila Olímpica e competirao com outros 11 mil atletas de 206 comitês nacionais. Leia a matéria na íntegra aqui.

Leia também: Airbnb para refugiados – site reúne imigrantes e cidadaos dispostos a compartilhar suas casas

