Rivais para sempre – anúncio da Pepsi Max tira sarro da Coca-Cola Zero

A velha rivalidade continua. Rivais icônicos, Coca-Cola e Pepsi nao cansam de se enfrentar na publicidade. Dessa vez em uma campanha da Pepsi Max, a versao de Pepsi sem açúcar. “Too much taste to call ourselves a zero“, lê o anúncio – em traduçao livre, algo como “Sabor demais para nos chamarmos de zero”/ “(…) de um zero à esquerda“. Além de sutilmente (ou nem tanto) tirar sarro do nome que a Coca-Cola escolheu para seu refrigerante sem açúcar – em inglês, ‘Coca-Cola Zero Sugar‘ ou ‘Coke Zero‘ -, a peça também funciona para explicar o porquê do ‘Max‘. Saiu no DesignTAXI.

Pepsi grows some balls pic.twitter.com/mnmpXznjsg — Vikki Ross (@VikkiRossWrites) 24 de abril de 2018

