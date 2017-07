Ronald McDonald ganha novo visual – é a 1ª mudança no guarda-roupa desde 2005

Ronald McDonald está de cara nova – ou pelo menos de roupa nova ;-) O legendário personagem da rede de fast-food, na maioria das vezes restrito à divulgaçao de açoes do Instituto Ronald McDonald, vai ganhar um papel maior nos canais de mídia social do McDonald’s para promover a nova campanha ‘Fun makes great things happen’, e por isso mereceu um novo visual. Seus 2 novos trajes – um deles na imagem de destaque desta nota e o outro logo abaixo – serao oficialmente apresentados no encontro anual de franqueados, que este ano acontece na próxima 2ª feira, dia 28 de abril, em Orlando, na Flórida. As roupas sao criaçao da designer Ann Hould-Ward, que já criou trajes para produçoes da Broadway como ‘Beauty and the Beast’ e ‘Into the Woods’. David Zlotnik, diretor de marketing global da companhia, diz que a novidade estava em desenvolvimento há 2 anos. A última atualizaçao no guarda-roupa de Ronald havia acontecido em 2005. Estava na hora, hein? ;-) A notícia é do Ad Age.

