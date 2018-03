Ronaldo Fenômeno torce pela Argentina em campanha de Snickers – veja isso

Uma confusao chamou a atençao da internet nessa última 3ª feira – Ronaldo Fenômeno foi flagrado torcendo pela Argentina em amistoso contra a Espanha, em Madri. A cena peculiar é resultado da uniao de Snickers com o ídolo do futebol para comunicar a 1ª promoçao global da marca, intitulada “Você fica confuso quando está com fome”. Criada pela AlmapBBDO, dará a chance para consumidores de mais de 50 países conhecerem o craque no Brasil. A marca revelou a parceria mundial com a publicaçao do filme oficial da campanha nas redes sociais do artilheiro. Cada país conta com uma mecânica e terá adaptaçao das peças publicitárias e dos times ‘adversários’, dando o tom local e a personalizaçao diante dos diferentes perfis de consumidor. Snickers também tem outra novidade – a partir de abril, novas versoes dos sintomas/comportamentos clássicos e divertidos da fome vao estampar suas embalagens. Dessa vez, a marca se inspirou no universo do futebol para escolher os 24 termos que vao divertir os consumidores, entre eles “fominha”, “bola murcha” e “pé frio”.

publicidade publicidade