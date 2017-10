Ross, de ‘Friends’, previu ‘Black Mirror’ – nova teoria da Netflix

Ok, nós sabemos que ‘Os Simpsons‘ previram muitas coisas, mas quem diria que o Ross de ‘Friends‘ também tinha as habilidades de Nostradamus? Segundo um novo vídeo lançado pela Netflix, o personagem criou uma teoria que, anos mais tarde, acabou refletida no episódio ‘San Junipero‘, um dos mais famosos da 3ª temporada de ‘Black Mirror‘. “No ano 2030, vao existir computadores que podem executar a mesma quantia de funçoes que um cérebro humano real. Entao, teoricamente, você pode fazer download dos seus pensamentos e memórias nesse computador, e…e…viver para sempre como uma máquina!“, disse Ross. Lembrou alguma coisa que você já viu? Num episódio de ‘Black Mirror‘, é apresentado o resort de San Junipero, uma realidade simulada na qual as pessoas podem viver para sempre, exatamente como descrita por Ross. Nota do UPROXX.

