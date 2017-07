Roupa mais valiosa do mundo? JK Rowling escreve história inédita em vestido

Teria JK Rowling criado o vestido mais valioso do mundo? Ok, sabemos que a escritora britânica, criadora da saga ‘Harry Potter’, nao é exatamente uma estilista. Mas a roupa que ela criou possivelmente pode valer milhoes. Isso porque Rowling revelou em entrevista ter desenvolvido um vestido muito especial, usado por ela em sua festa de 50 anos, realizada em 2015. “O tema do meu aniversário, que é celebrado no Halloween mesmo nao sendo esse o dia do meu aniversário, foi ‘venha como seu maior pesadelo’. E eu compareci vestida como um rascunho perdido. E escrevi a maior parte dele no vestido“, revelou ela em entrevista à CNN. De acordo com a escritora, o rascunho seria de um livro infantil. Mas os fãs nao devem se animar muito: ela também afirmou que nao sabe se o rascunho um dia será publicado, embora continue lá, pendurado em seu guarda-roupa. Notícia do The Guardian.

publicidade publicidade