Sabe as capas de ‘Game of Thrones’? Sao tapetes baratos da IKEA

‘Game of Thrones‘ é uma das séries de TV mais caras da história, com alguns dos seus episódios chegando a custar USD 10 milhoes. Mas nem mesmo a equipe que trabalha em sua produçao está livre de ter que lidar com um orçamento que obriga a improvisar. Sabe aquelas capas bonitas da Patrulha da Noite, o pessoal que defende a Muralha dos Caminhantes Brancos? Sao, na verdade, tapetes baratinhos da IKEA. A revelaçao foi feita pela figurinista da série, Michele Clapton. Segundo ela, os tapetes sao cortados, raspados, tingidos e entao passam por um processo de desgaste que os deixa com aquela aparência dos figurinos de ‘Game of Thrones‘, ou seja, velhos e com ares de Idade Média. “Eu quero que o público seja capaz de quase sentir o cheiro dos figurinos. Nesse caso, eles foram encerados e congelados para parecerem que pertencem ao ambiente“. A diferença que faz saber trabalhar mesmo com orçamento apertado… Notícia do Quartz.

