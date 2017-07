Sabonete que ‘nunca acaba’ promete remover os odores q o sabonete comum nao tira

Por mais que você lave as maos, determinados odores sao bastante difíceis de remover – como o cheiro de alho e cebola, por exemplo. Moléculas dos alimentos – enxofre, no caso do alho – grudam nas maos e nao saem apenas com água ou um limpador comum. Segundo o site Yanko Design, a soluçao está em um “sabonete que nunca acaba”, que na verdade nem sabonete é. Trata-se de uma barra de aço inoxidável, em forma de sabonete, que remove essas moléculas das maos. Uma rápida lavagem e o “sabonete de aço” nao apenas elimina os cheiros indesejáveis como também remove os odores a nível molecular. Que tal? ;-)

