Sai da frente, Apple – marca chinesa assume liderança em vendas de smartphones

A competiçao no mercado de smartphones é feroz, e os players asiáticos demonstram cada vez mais força. De acordo com o DesignTAXI, uma nova pesquisa revelou que a chinesa Huawei ultrapassou a Apple nas vendas globais de smartphones em junho e julho. É claro, como um novo iPhone está prestes a ser lançado, esse dado pode ser um reflexo disso. Ainda assim, é uma grande demonstraçao de como a Huawei tem crescido e ameaçado gigantes como Apple e Samsung. A marca chinesa tem uma grande variedade de aparelhos e nao há um destaque principal. Até por isso, nenhum dos seus smartphones está entre os 10 mais vendidos. Entre os aparelhos, os iPhones 7 e 7 Plus continuam sendo os modelos mais populares do mundo.

