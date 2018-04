Saindo do forno – concurso ‘Melhor Pastel de Nata de 2018’

A notícia de hoje à tarde que vai deixar todo o mundo com água na boca. Acaba de ser escolhido, por um júri de ‘experts’ em gastronomia, ‘O Melhor Pastel de Nata de 2018’- concurso organizado durante o evento ‘Peixe em Lisboa’. Com direito à plateia e farta distribuiçao dessas delícias no final, os 3 vencedores deste ano sao: 1º lugar – pastel de nata do restaurante Mercado do Peixe, em Lisboa; 2º lugar – Pastelaria Fidalgo, na Moita e em 3º – Pastelaria Batalha, na Venda do Pinheiro. O ‘Peixe em Lisboa’ está na sua 11ª ediçao e já faz parte do calendário turístico da cidade. Este ano, de 5 a 15 de abril, o Pavilhao Carlos Lopes no Parque Eduardo VII foi o espaço escolhido para várias provas de vinhos, concursos gastronómicos, restaurantes e Mercado Gourmet, além de receber chefes nacionais e internacionais para apresentaçoes.

