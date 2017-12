Saiu o #EnvyRanking – conheça os profissionais mais invejados do ano na #EnvyChain

A 2ª temporada da Envy Chain chegou ao fim, e mais uma vez, foi lançado o Envy Ranking, com as empresas, ideias e profissionais mais invejados do ano – Fernando Sosa e Ramiro Raposo, da La Comunidad, ganharam como os criativos mais invejados; Augusto Giménez Zapiola é o Diretor de Cena mais invejado do ano. Os 3 vao receber a Ferradura de Ferro, prêmio criado este ano pela Envy Chain para os ganhadores da corrente da inveja.

A La Comunidad foi a agência mais invejada e a Argentinacine ganhou como produtora. As campanhas mais invejadas do ano foram ‘Clarence’, da La Comunidad para o Bafici, Festival de Cinema Independente de Buenos Aires; e ‘Edible Six Pack Rings’, da We Believers para a companhia cervejeira Saltwater Brewery. Ambas foram mencionadas duas vezes na Envy Chain 2017.

Lideram o Envy Ranking Geral, gerado a partir da soma de pontos das 2 temporadas de 2016 e 2017, Ariel Serkin e Juan Pablo Lufrano, seguidos de perto por Sosa e Raposo, como criativos. A extinta Del Campo Saatchi & Saatchi está em 1º como agência mais invejada. O Diretor de Cena mais invejado no Envy Ranking Geral é Augusto Giménez Zapiola, e a produtora, Argentinacine.

Para conhecer todos os ganhadores do Envy Ranking 2017 e do Envy Ranking Geral, entre no site www.envychain.com ou clique aqui.

Fernando Sosa chegou na La Comunidad em 2005, onde trabalhou como dupla sênior e continuou seu desenvolvimento profissional como Diretor de Criaçao, e depois Diretor Geral de Criaçao. Desde 2011 ocupa o cargo de gerente geral da operaçao de Buenos Aires, como responsável nao apenas pelo departamento de criaçao, mas também pelo negócio como um todo. Antes da La Comunidad, Fernando trabalhou como Diretor de Arte sênior na Y&R para marcas como YPF, Disco, Bayer, Unifon, Cervecería Quilmes e Visa, e também na DDB Argentina.

Ramiro Raposo se incorporou à La Comunidad em 2005 como Redator Sênior. Antes trabalhou como Redator Sênior na Y&R, e previamente na DDB Argentina. Na La Comunidad, Ramiro cresceu profissionalmente, primeiro como Diretor de Criaçao, e depois como Diretor Geral de Criaçao. Além disso, atua como Gerente Geral do escritório de Buenos Aires, responsável pelo departamento de criaçao e pelo negócio em geral. Também é membro da comissao do Círculo de Criativos Argentinos.

Formado pelo Instituto de Artes Cinematográficas da Argentina, Augusto Giménez Zapiola é um dos diretores de cena mais premiados do mundo. Em sua carreira de quase 30 anos, Augusto atuou, dirigiu e produziu. Também é fundador e dono da Argentinacine, uma das principais produtoras da Argentina, e a mais invejada de 2017 na Envy Chain, além de 1ª colocada no Envy Ranking Geral.

A Envy Chain é uma iniciativa de um grupo de jornalistas que cobrem o mercado publicitário, apoiados pelo Blue Bus. Tem como objetivo integrar a comunidade criativa ibero-americana, em um jogo em forma de corrente, que coloca no centro do tabuleiro a inveja criativa, principal critério utilizado pelos profissionais da indústria para avaliar o poder das ideias de seus colegas. Muito obrigado a todos os que participaram! No ano que vem tem mais corrente da inveja, em sua 3ª temporada. Até lá!

publicidade publicidade