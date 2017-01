Samara, de ‘O Chamado’, sai da TV em pegadinha na loja de eletrodomésticos – veja

Saudades de uma pegadinha? A Paramount Pictures acaba de divulgar uma das melhores dos últimos tempos para o filme ‘Rings’ (O Chamado 3). Criaçao da agência Thinkmodo, mostra consumidores olhando aparelhos de TV em uma loja de eletrodomésticos. De repente, Samara sai de um dos televisores, aterrorizando quem está por perto. O vídeo foi divulgado nessa 2ª feira, dia 23, e desde entao já contabiliza mais de 1,3 milhao de visualizaçoes no YouTube e mais de 200 milhoes no Facebook (!). A agência diz que nenhuma de suas produçoes fez tanto sucesso até hoje. ‘O Chamado 3’ estreia nos cinemas brasileiros no dia 02 de fevereiro. Com AdFreak.

