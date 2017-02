Santa Clarita Diet | Sai do outdoor para devorar pessoas de outros anúncios

Em ‘Santa Clarita Diet’, Drew Barrymore faz o papel de uma corretora de imóveis que se torna zumbi e com isso muda sua dieta – que passa a ser composta por carne humana. Para divulgar a série, a Netflix usou esses teloes que mostram a atriz saindo de seu outdoor e atacando – leia-se ‘devorando’ – garotos-propaganda de outros anúncios em teloes vizinhos. A campanha inclui outdoors na Times Square, em Nova Iorque, em Los Angeles e em Toronto. Criaçao em parceria com a Doner LA. Via Creativity. Aliás, viu o anúncio polêmico da mesma série que fez a Netflix remover um outdoor na Alemanha?

