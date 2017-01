Sao 139 fatos sobre o Instagram reunidos em 1 só infográfico – veja aqui

Esse deve ser o infográfico com a maior quantidade de dados sobre o Instagram que você já viu até hoje. Criaçao do pessoal do Website Builder, traz informaçoes sobre a fundaçao da empresa, seu crescimento, receita, dados sobre usuários, os perfis com o maior número de seguidores, os filtros, hashtags e emojis mais utilizados, os melhores horários para postar na rede social, além de fatos curiosos como esse – você sabia que se os seguidores de Selena Gomez formassem um país, ele seria o 12º mais populoso do mundo? (!)

