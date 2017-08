Sao tempos difíceis para o romantismo – a inveja da semana na Envy Chain

Joaquín Cubría e Ignacio Ferioli sao os líderes criativos do escritório argentino da DAVID. Foi de lá que saiu a ideia, invejada na semana passada na Envy Chain, de colocar peitos masculinos para driblar a censura das redes sociais no autoexame do câncer de mama. Tetas x Tetas (ou Manboobs, como ficou conhecida internacionalmente) foi uma grande ideia que rendeu à DAVID 1 Grand Prix e 15 Leoes em Cannes 2016 e, mais importante, resolveu esse baita problema de saúde pública. Agora, no capítulo 65 da corrente da inveja, Cubría e Ferioli revelam sua inveja criativa, que tem a ver com um tema polêmico. Sao tempos difíceis para o romantismo? Aperta o play e veja o comercial que eles gostariam de ter feito.

