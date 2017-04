SBT anuncia os 33 filmes finalistas de ‘O Melhor Comercial do Brasil 2016’

O SBT divulga os 33 filmes finalistas da 6º ediçao do prêmio ‘O Melhor Comercial do Brasil’. Selecionados a partir de avaliaçao da comissao interna da premiaçao, todos os filmes foram veiculados na emissora em 2016. O júri, formado por 26 profissionais do mercado publicitário, votará agora pela internet para eleger a shortlist dos 10 melhores. A votaçao final acontece em abril, num almoço em Sao Paulo, com a presença dos jurados, executivos da emissora e da imprensa, quando serao revelados os 2 grandes vencedores: 1 do prêmio nacional e 1 do prêmio regional. Entre os 33 finalistas, 3 anunciantes se destacam – O Boticário (7 filmes), Havaianas (4 filmes) e Volkswagen (4 filmes). Entre as agências, a AlmapBBDO lidera com 17 filmes. Os grandes vencedores, agência e anunciante das duas categorias (nacional e regional), serao premiados com uma viagem para o Festival de Criatividade de Cannes, na França, que acontece em junho. Confira abaixo a lista completa e relembre aqui os vencedores do ano passado.

O Tempo (Africa – Banco Itaú)

Leilao (Publicis – Habibs)

Dicas (AlmapBBDO – O Boticário)

Nao é meu pai (AlmapBBDO – O Boticário)

Preta e Bela (AlmapBBDO – iFood)

Eros (Grey – Koleston Wella)

Perseguiçao (Lew’Lara/TBWA – Nissan)

Teatrinho (AlmapBBDO – O Boticário)

Caixa de Emoçoes (nova/sb – Caixa Cultural)

Buquê de Flores (AlmapBBDO – Floratta, O Boticário)

Perseguiçao (AlmapBBDO – Malbec, O Boticário)

7 Samurais (Dentsu – Cup Noodles, Nissin)

Colheita (F/Nazca – Guaraná Antarctica)

Casamento (AlmapBBDO – Havaianas)

Decolagem (Neogama – Renault Logan)

La Créme, Je T’Aime (Lew’Lara/TBWA – Cacau Show)

Empreendedores (Frankenstein) (Y&R – Cielo)

Expressoes (AlmapBBDO – Pepsi Twist)

Elevador (AlmapBBDO – Havaianas)

Festinha (AlmapBBDO – Havaianas)

Emoçoes (Talent Marcel – Honda Civic)

Irmaos (AlmapBBDO – Novo Gol, Volkswagem)

Bailarinas Urbanas (AlmapBBDO – O Boticário)

Dia das Crianças (AlmapBBDO – C&A)

Passa Rápido (AlmapBBDO – Jetta, Volkswagem)

Nao sei o que (Neogama – Nativa SPA, O Boticário)

Bob’s Whinderson (NBS – Bob’s)

Sandy (AlmapBBDO – Havaianas)

Secret (W+K Sao Paulo – Skol)

Digitau (Africa – Banco Itaú)

Agora é Bra (WMcCann – Bradesco)

Pé na Porta (AlmapBBDO – Volkswagem)

Doutor (AlmapBBDO – Saveiro, Volkswagem)

