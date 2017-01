SBT envia comunicado sobre demissao das jornalistas Joyce Ribeiro e Patricia Rocha

Leia abaixo, na íntegra, o comunicado enviado pelo SBT sobre a demissao de Joyce Ribeiro e Patricia Rocha, apresentadoras do jornalismo no canal de Silvio Santos. Joyce estreou no canal em 2005, no comando do ‘Jornal do SBT – Manhã’. Atualmente estava à frente da ediçao das 7:00 do ‘SBT Notícias’ e do ‘Jornal da Semana’, exibido nas manhãs de domingo. Patricia Rocha apresentava a previsao do tempo e também cobria titulares nos telejornais da casa.

A assessoria de comunicaçao informa que Joyce Ribeiro e Patricia Rocha estao deixando a emissora. O SBT destaca e agradece a dedicaçao e profissionalismo durante o período que fizeram parte da equipe de jornalismo. O SBT, seus colegas e a diretoria desejam a elas os melhores votos de sucesso em seus novos caminhos e desafios profissionais.”

