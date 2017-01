SBT reformula área comercial, tbm anuncia em breve novo Diretor de Jornalismo

O SBT – Sistema Brasileiro de Televisao – anuncia reformulaçao em sua estrutura comercial. Marcelo Parada, atual Diretor de Jornalismo, deixa a funçao para assumir a Diretoria Comercial e Marketing da emissora. Glen Valente e Henrique Casciato deixam a empresa. O novo Diretor de Jornalismo será anunciado em breve. Marcelo Parada tem larga experiência em televisao aberta, já tendo respondido pelas áreas de negócios em outros veículos de comunicaçao. Segundo José Roberto Maciel, CEO do SBT, a experiência de Parada será fundamental no aprofundamento da integraçao entre conteúdo artístico e publicitário, na criaçao de novas oportunidades de branded content e nas parcerias de coproduçao, especialmente em funçao das novas tendências e desafios de distribuiçao e audiência. Maciel também elogia o trabalho realizado por Glen Valente e Henrique Casciato: “É muito importante reconhecer a contribuiçao relevante que tanto Glen quando Henrique tiveram no desenvolvimento de nossa área comercial e marketing nesses últimos anos, nos ajudando a conquistar cada vez mais prestígio comercial e de marca, sendo hoje um dos veículos mais admirados e respeitado pelo trade. Somos muito gratos a eles“.

