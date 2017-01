Se as embalagens fossem assim, vc ainda compraria seus produtos preferidos?

As tabelas de informaçao nutricional estao lá, na embalagem, mas vc realmente presta atençao no que elas dizem? Saber, por exemplo, que o açúcar é o principal ingrediente de Nutella, faz vc pensar duas vezes antes de comprar o creme de açúcar avelã com cacau? Considerando o atual formato da tabela nutricional, é bem provável que sua resposta seja ‘nao’. Mas e se, ao invés de apenas listar os ingredientes, as embalagens mostrassem, de uma forma que fosse fácil de visualizar, a porcentagem de cada um deles? As imagens abaixo, por exemplo, fazem parte de uma campanha do grupo de defesa do consumidor Verbraucherzentrale Hamburg, da Alemanha. Nao ficou bem mais fácil entender quanto açúcar tem num pote de Nutella? Segundo o Quartz, a American Heart Association recomenda nao mais do que 25 gramas de açúcar por dia para mulheres e 38 gramas para homens, mas o norte-americano consome, em média, 94 gramas de açúcar diariamente.

