Se as revistas fossem sinceras, como seriam as suas capas? – veja aqui

Veja estas capas de algumas das revistas vendidas nas bancas de jornal brs e repare como seria diferente se elas fossem sinceras com relaçao ao seu conteúdo e intençao. Dica do @ALuizCosta, via Vírus Planetário, publicado no Puxa Cachorra! em 2011.

publicidade publicidade