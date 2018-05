“Se te explicam com futebol…” – a ideia invejada da semana

Neste capítulo 81 da Envy Chain, Juan Pablo Carrizo, mente criativa por trás do trabalho invejado no capítulo anterior, “Filhos da…”, revela sua inveja criativa por uma ideia que vem da Espanha, e que usa o futebol com muito humor para transmitir uma mensagem pra lá de importante. Quer saber qual é? Aperta o play! ;-)

