Sega volta ao mercado de consoles com versao miniatura do Mega Drive

A Sega, que havia lançado um console de videogame pela última vez em 2001, com o Dreamcast, anunciou seu retorno a esse mercado com um apelo à nostalgia – a empresa japonesa preparou uma versao em miniatura de seu maior clássico, o Mega Drive. O relançamento do console entra na onda que a Nintendo já havia surfado, com sua versao clássica do SNES. O Mega Drive Mini será lançado em comemoraçao aos 30 anos do console original e terá em sua memória uma série de jogos clássicos, ainda nao revelados. É esperar para ver. O console chega às prateleiras ainda esse ano, ao menos no Japao. A empresa confirmou ainda que 15 de seus jogos do passado serao lançados para o Nintendo Switch. Nota do UPROXX.

