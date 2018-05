Seleçao Brasileira ganha bike exclusiva do Itaú – laranjinha verde e amarela

Os jogadores da Seleçao Brasileira vao novamente poder se locomover pela Granja Comary com as bicicletas do Itaú, mas dessa vez, serao bikes exclusivas. 16 ‘Bikes da Seleçao’ – como sao chamadas – estao à disposiçao dos atletas para percorrer o centro de treinamento da equipe, que tem cerca de 150 mil metros quadrados de área verde. Essas laranjinhas estao de uniforme novo – levam o nome de todos os jogadores convocados, o nome do técnico e tem o colorido do verde e amarelo do Brasil. Depois que a seleçao embarcar para Londres, as Bikes da Seleçao serao enviadas para algumas estaçoes de compartilhamento de bikes do Itaú pelo Brasil. A ativaçao foi criada pela DM9DDB.

publicidade publicidade