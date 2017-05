Sem clichês para o Dia das Mães – comercial foge do lugar-comum e emociona

Esse comercial para a American Greetings tem pelo menos 2 méritos – resgatar o valor de um bom e velho cartao, com uma mensagem escrita à mao, e celebrar o Dia das Mães de uma perspectiva diferente. Criaçao da MullenLowe com direçao dos The Mercadantes, mostra uma garota prestes a fazer sua 1ª tatuagem. Ao tatuador ela leva um cartao de aniversário escrito por sua mãe – “Querida Paloma, você é o raio de sol de nossas vidas. Você nos trouxe amor, alegria, risos. Sua beleza interior irradia de você. Feliz aniversário! Continue brilhando! Com amor, Mamãe.” Em seguida, é possível ver que a tatuagem é composta justamente pelas palavras “Continue brilhando“, na mesma caligrafia de sua mãe. “Eu acho que ela teria gostado“, diz entao a garota ao tatuador. Para a Creativity, esse é um dos 1os spots que parece compreender algo que pouco se fala sobre o Dia das Mães – que, para as pessoas que já perderam suas mães, o 2º domingo de maio é um dia bastante difícil, e ainda assim muito significativo. “Um cartao é só um cartao. Mas no momento certo, significa tudo”, assina o comercial.

publicidade publicidade