Sem Record, RedeTV! e SBT, cliente da Net ganha na justiça direito a desconto na fatura

O juiz Eduardo Francisco Marcondes, do Juizado Especial Cível do Foro Regional de Itaquera, condenou a Net a restituir parte dos valores pagos por uma assinante, Amelia Ezequiel, pela exclusao dos canais SBT, Record e RedeTV! de sua grade de programaçao. Segundo matéria da Folha, as faturas de Amelia deverao sofrer reduçao de R$ 7,50 por mês, R$ 2,50 por cada emissora que deixou de ser transmitida. Já o valor cobrado a mais, desde a suspensao do serviço, deverá ser restituído. Na sentença, justificando sua decisao, o juiz afirma que a assinante “contratou os serviços mencionados da [Net], respondendo esta, portanto, por vícios ou defeitos na prestaçao dos referidos serviços”. A Net diz que vai recorrer da decisao.

