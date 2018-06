Semana do Meio Ambiente – lixo, gente, cachorro, café e copos reutilizáveis

Nunca imaginei que iria tirar fotos de lixeiras, mas a que fica na esquina aqui de casa merece ser homenageada nesta Semana do Meio Ambiente pelo ótimo serviço, muitas vezes incompreendido por gente aqui do pedaço, que teima em ‘deitar o lixo fora’ sem o menor cuidado. O mobiliário urbano, nome mais apropriado para esses dias, possui 4 tampas de metal, sinalizadas com adesivos coloridos para indicar aos mais desavisados onde deve ser jogado o lixo já separado – garrafas de vidro, papéis, orgânico, plástico e metais. Cada uma tem uma enorme caixa subterrânea onde os resíduos sao depositados Todos os dias, o caminhao vem e recolhe tudo numa verdadeira operaçao digna de registro. Para os meus vizinhos, levar o lixo até o Eco-Ponto já se tornou uma rotina, mais uma das muitas que todos, homens e mulheres, costumam fazer. Muitos até aproveitam esse momento, digamos assim, menos agradável, para levar o cao para dar a última volta do dia e seguem, quase sempre depois do jantar, para um café na pastelaria mais próxima.

Aqui em Lisboa e por todo o país, vários eventos estao sendo realizados durante essa semana onde a gestao do uso da água, a eficiência da utilizaçao de materiais na construçao de casas e a reduçao do consumo de plástico descartável foram os principais temas escolhidos. Um alerta para a urgente mudança de comportamentos e que já está fazendo parte das principais notícias. Como exemplo foi o aviso divulgado na apresentaçao do programa das aguardadas Festas de Lisboa que irao decorrer durante todo o mês de junho na cidade. Os copos serao reutilizáveis, avisaram. “Nao teremos mais esses copos de plástico nos grandes eventos, uma medida importante para a vida da nossa cidade“, anunciou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, durante a apresentaçao das festividades. Mas nada de pânico… Copos reutilizáveis, mas nao vazios de vinho, cerveja e amigos do ambiente.

publicidade publicidade