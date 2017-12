Sentiu um cheirinho de gengibre na Avenida Paulista? Vem desse outdoor :-)

Para divulgar um novo sabor de sorvete – biscoito de gingerbread –, a Bacio di Latte escolheu o abrigo de ônibus da Avenida Paulista, 2026, para liberar no ambiente o aroma do sorvete, feito à base de gengibre, cravo e canela. Com criaçao da agência Pilar, a açao vai até o próximo dia 11 de dezembro. A divulgaçao conta também com outras 25 faces da Otima, plataforma de mídia em mobiliário urbano, espalhadas pela cidade.

