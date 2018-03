#SheInspiresMe | Twitter divulga sua lista das mulheres mais inspiradoras

Levantamento feito pelo Twitter sobre as mulheres mais mencionadas na plataforma com a hashtag #SheInspiresMe (Ela me inspira) mostrou que aquelas que mais inspiram seus usuários sao ‘Mãe’, a cantora Lady Gaga, a ativista Malala Yousafzai e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama. Os direitos das mulheres também têm sido cada vez mais tema de conversas no Twitter no mundo – nos últimos 6 meses, as conversas relacionadas ao assunto tiveram crescimento de 50% em comparaçao com os 6 meses anteriores – incluindo termos globais como feminismo, direitos das mulheres e equidade de gênero. Campanhas criadas para denunciar e prevenir assédios, abusos e desequilíbrio de gênero no ambiente de trabalho também vêm ganhando destaque na plataforma. A hashtag #MeToo protagoniza conversas em mais de 67 países e foi mencionada em 8 milhoes de tuites desde o dia 1º de outubro do ano passado. A campanha #TimesUp já contabiliza mais de 1 milhao de tuites desde janeiro, quando foi criada. O Twitter também criou um emoji especialmente para o Dia Internacional da Mulher. Ao tuitar com a hashtag #DiaDaMulher, #DiaDasMulheres, #ElaMeInspira e/ou #MesDasMulheres, é possível visualizar a imagem do símbolo feminino, disponível até 31 de março. A propósito – no Twitter, as mulheres já sao mais de 53% em funçoes nao técnicas. A meta para o fim de 2019 é que elas representem 43% da força de trabalho total.

publicidade publicidade